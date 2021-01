Финансистът Кольо Парамов изпрати писмо до Борис Джонсън заради Брекзит (ДОКУМЕНТ)

В писмо до Борис Джонсън финансистът го предупреждава, че заради политиката си, може да последва съдбата на обезглавения крал Чарлз I.

На 6-и август бившият депутат и главен ревизор на БНБ Кольо Парамов изпраща писмо до премиера на Великобритания Борис Джонсън. Поводът са странните черти, които се забелязват през последните месеци в поведението на министър-председателя, особено когато реализира програмата за Брекзит. В нея прави впечатление условието за възможна промяна на цялостния политически пейзаж във Великобритания.

„BBC на няколко пъти акцентира върху това условие, че при оставката на Тереза Мей тезата за Брекзит без сделка ще бъде широко дискутирана. Това в крайна сметка се случи, но поводът за писмото ми е коренно различен. Преди три години, през юни месец изведох теория, която на практика се сбъдва в момента. Обкръжението на лорд Джейкъб Ротшилд прави всичко възможно да промени структурите на финансите в Англия. Цялостна промяна на политиката във Великобритания, би довела до тежък и брутален сблъсък на комуникационна, политическа и организационна среда, която извежда на преден план Нейно величество Елизабет II. Този сценарий, за който говоря от три години, бе оставен за реализация от Борис Джонсън", заяви пред Faktor.bg Кольо Парамов.

По думите му именно заради това британският премиер е бил принуден да подаде оставка като външен министър, за да може в един „сакрален момента” да получи доверието и силата на премиер.

„Идеята за вътрешно противоречие във финансите, отхвърлянето на принципите на европейската общност и прехвърляне на част на финансовите тегоби към САЩ бе едно от предупрежденията, които споделих. Още през 2016 г. заявих, че заради изострените отношения между Обединеното кралство и ЕС може да се повтори вариантът от 1649 г., когато е обезглавен тогавашният крал Чарлз I с решение на парламента. Това разминаване между цели и действия е твърде неудачно за съвременна Великобритания. Затова в писмото си от 6-и август се опитах да подскажа на Борис Джонсън, че вероятно самият той може да се окаже в позицията на крал Чарлз I заради налагането на негативните мерки, които касаят страната му за следващи периоди", коментира финансистът. Той е категоричен, че античърчиловият план, който се опитва да се налага днес, би довело до ущърб за самия Джонсън.

„В момента има дублиращо негодувание в рамките на консервативната партия. Заради възможността да се промени цялостния политически пейзаж във Великобритания, Джонсън си позволи да направи нещо фрапиращо, твърде арогантно и безсмислено. Той реализира изключването на 21 консерватори от партията. В тази група попада и самият внук на Уинстън Чърчил. Оставката от министерския пост на самия брат на Борис Джонсън пък говори вече за коренно различната и противоречива оценка за действията му като премиер. Влизайки в противоречието на лорд Джейкъб Ротшилд по отношение на паритета на английската лира, в един момент може да се стигне до необоснованото разхлабване и разбиване на паричната структура във Великобритания. Само преди 7 години, 2012 г. К. Парамов прави прави прогнозата, че английският паунд може да достигне феноменалните нива за 1 паунд за 2 долара, което впоследствие става. Днес имаме стремителен спад, от който хората, които си го пожелават, печелят двойно. По този начин те искат да пренаредят и преустроят британската финансова система за сметка на десетки души от многото милиони, които оперират с британски лири по света. Тези десетки души явно знаят за главната задача и неслучайно през последните 38 месеца те достатъчно професионално, педантично и точно се стремят към този фундаментален проблем, разрушавайки стабилността на британската финансова система и препроектиране на участието на Обединеното кралство в утрешните взаимно изгодни европейски, икономически ангажименти“, категоричен е Кольо Парамов.



Ето го и оригиналното писмо на Кольо Парамов до Борис Джонсън

389. Sydenham road

Croydon, Surrey,

CRO 2EH

To the office of the Prime Minister Boris Johnson

6th August 2019

Dear Mr Prime Minister,

I trust my letter finds you well.

In December 2015, I purchased and read a copy of your book - The Churchill Factor: How One Man Made History. I thoroughly and pedantically read through every page of it. I also

claim to have read plenty about and from Winston Churchill. In January 2016, I requested a meeting with you, however, your assistant - Ria Gregory - kindly informed me that you were unavailable. Later, in April 2016, I made a second attempt to meet with you, which was also unsuccessful. Your assistant - Simon Rees - then kindly

informed me of your lack of availability. For the third time, I am making a final attempt to request a very brief meeting in person. As a former advisor to the Bulgarian Prime Minister, I am aware that this is almost impossible, but I must try one last time. That is how Churchill behaved and that is how you have described him with precision as one acting rather outside the box. As I examined in detail your book about Churchill, I shared with my acquaintances that one day you will prove yourself as the second Churchill. I turned out to be right! You acted carefully, began successfully and cleared your path accurately and precisely calculated the political moment where you could accomplish your personal political ambitions as the second Churchill.

In the meantime, a few words about me, or who am I? My name is Kolio Paramov and I am

from Bulgaria. I just turned 65 on the 2nd August 2019. I work as a financial consultant and

have also been a Mayor, a Director of a Mining corporation, a Member of the Bulgarian

Parliament, Chief Auditor of the Bulgarian National Bank and an Advisor to the Bulgarian

Prime Minister.

Mr Prime Minister,

Unlike your past as a Conservative politician, your position as Britain's Prime Minister today is a thousand times more complex. With Brexit and your position in relation to it, you bring

the entirety of Europe to its toes and you introduce a stress component historically in the world. I do not know which route you will take in the last minute - to leave the EU with a deal

or no deal - however the decisions and actions must be well thought out. In the midst of it all, I wonder if I could kindly ask you if I, as a person from the Balkans who does not depend on

Brexit in any way but is simply brave enough to share my thoughts with you.

Mr Boris Johnson,

The situation in Europe is so complicated and contradictory that it must be monitored daily and in great detail. I do not know if Lord Jacob Rothschild has calculated the immense

effects as a projection on the British banking system. For you matters right now are far more complex. Today Mr Prime Minister, many people look up to you as the second Churchill.

However, tomorrow, following possibly misinterpreted and misunderstood opinions, the same people could look up to you as the second Charles I (1600-1649). This would then

result in Britain's most absurd political paradox in history.

Mr Prime Minister,

I sincerely wish you much in depth thinking, strength and fulfilling activity. You must deliver 'Brexit' successfully and leave deep traces in the new history of the United Kingdom. If you

have a spare 5-10 minutes in person, I would be grateful, and I can share more of my thoughts with you.

Kind regards,

Kolio Paramov