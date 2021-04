Как чуждите медии превеждат имената на новите формации у нас?

Изборите в България поставиха чуждите медии пред ново предизвикателство - да си преведат имената на новите партии или формации като “Изправи се! Мутри вън!” и “Има такъв народ”. Най-голямото изпитание се оказа преводът на думата “мутри”, която във всички чужди медии и езици е сменена с “мафия”, разказва БНТ.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Англоезичните медии превеждат имената на новите партии в Народното събрание като There is such a people (“Има такъв народ”) и Stand up! Mafia out! (букв. “Стани! Мафия вън!”).

ФРЕНСКИ ЕЗИК

Във френските и френскоезичните белгийски медии името на партията на Слави Трифонов е преведено като Il y a un tel peuple, а “Изправи се! Мутри вън!” e Debout! Mafia dehors!

НЕМСКИ ЕЗИК

В немскоезичните медии в Германия и Австрия името на партията “Има такъв народ” се превежда като Es gibt so ein Volk, а формацията “Изправи се! Мутри вън!” се превежда или като Richte dich auf! Mafiosi raus! (букв. "Изправи се! Мафиоти вън"!) или Stehe auf! Mafia raus! (букв. "Стани! Мафия вън!")

НИДЕРЛАНДСКИ

В Нидерландия и фламандската част на Белгия името на партията на Слави Трифонов е Er zijn zulke mensen (букв. "Има и такива хора"), а формацията около Мая Манолова е Sta op! Mafia eruit!.