Каролев за Митов: На бас, че се е съгласил да бъде номиниран, за да стане после евродепутат

Тази политическа дясно-лява фурнаджийска лопата можела. Може да. Да не го одобри НС може и след като прескочи от ДСБ в ДНГ и от там в ГЕРБ да прескочи и от ГЕРБ в друга партия ако се наложи. Хващам се на бас, че се е съгласил да бъде номиниран срещу обещание да бъде на сигурно избираемо място за следващите избори за евро парламента. Или ЕНП го да сложат на някаква синекурна длъжност в Брюксел. Повръща ми се от такива “можещи”. Mr “I will do whatever you tell me shefe”. Който и да му е шефът.

Владимир Каролев, Фейсбук