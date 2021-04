Лука Шулич от 2CELLOS идва в България с концерти в Пловдив и Варна

Суперзвездата Лука Шулич, съосновател и член на прочутото 2CELLOS, идва у нас със своето специално шоу за виолончело и пиано LIVE SUMMER 2021. Виолончелото му ще бъде акомпанирано от младия български пианист – изгряваща световна звезда Евгени Генчев.

Спектакълът ще гостува на 6 септември във Варна, Летен театър и на 7 септември в Пловдив – Античен театър.

Концертите са екслузивни, с ограничен брой места. Локациите в България са специално избрани – в театри на открито с необичаен дух и атмосфера, където по традиция двамата музиканти представят емоционалното си шоу и в други места по света.

В SUMMER 2021 те ще изпълнят едни от най-големите рок и поп хитове на всички времена като Bohemian Rhapsody, Nothing Else Matters, Numb на Linkin Park, The Sound of Silence, Smells Like Teen Spirit на Nirvana, Chandelier. Програмата им включва и много филмова музика - емблематични парчета от саундтраците на Nuovo Cinema Paradiso, Shallow. Музикантите остават верни и на класическите шедьоври – част от техния репертоар - Spiegel im Spiegel, Nuvole Bianche.

Двамата млади и талантливи музиканти, макар и наскоро събрани, вече са утвърден тандем и покоряват сърцата на музикалните ценители. През 2020 г. те представиха кросовър програмата си на уникални места в Европа, едно от които на Nо Border Music Festival до езерата Фузине сред красотата на Италианските Алпи.

За Лука Шулич

Роден е в Словения. Завършва Кралската Музикална академия в Лондон. През 2011 г. заедно със Степан Хаусер записват видео с версията на Smooth Criminal на Майкъл Джексън, която веднага става вайръл в мрежата и води до световния успех на 2CELLOS.

Преди това Шулич вече е печелил престижни топ награди от международни конкурси като Lutoslawski International Cello Competition, наградата на Кралската академия за музика в Wigmore Hall и др. Като солист Шулич е свирил с много световни оркестри - Филхармонията на Deutsche Radio, Варшавската филхармония и Руския симфоничен оркестър.

Шулич и Хаусер са толкова успешни с 2CELLOS, че участват в световното турне на Елтън Джон и записват със Sony Masterworks пет успешни албума. Разпродават емблематични концертни зали като Radio City Music Hall в Ню Йорк, Royal Albert Hall, Arena Verona в Италия, зала Olympia в Париж и Операта с Сидни.

След осем години турнета по света през 2019 Лука Шулич се завръща към класическите си корени с първия си соло албум Sony Classical, който оглавява класацията на Billboard. Неговата драматична интерпретация на Четирите сезона на Вивалди е първият пълен запис от барокови концерти, аранжирани за виолончело. С албума си Лука прави световно турне, което започва с разпрадажба на Teatro Del Verme в Милано и отново обиколя най-големите зали за класическа музика в света. Шулич беше специален гост в Новогодишното гала събитие на Bilibili в Пекин, а наскоро в Европейското първенство до 21 години на УЕФА изпълни химните на отборите в първия мач.

За Евгени Генчев

Млад български пианист, но вече разпознаваем на световната сцена и силно аплодиран от критиката. Роден е в Пловдив и започва образованието си в пловдивското музикално училище „Добрин Петков”. Учи в Кралската музикална академия в Лондон и в Международната пиано академия „Incontri col Maestro” в Имола, Италия, дипломиран и в Guildhall School of Music & Drama в Лондон.

Концертирал из цяла Европа, Северна Америка, Китай и Австралия. Носител е на повече от 15 национални и международни награди за пиано като Голямата награда от Peter de Grote Festival в Гронинген, Valery Gavrilin International Youth Competition в Русия и от Международния фестивал LISMA в Ню Йорк. Участвал е в много ТВ програми на RTL, ARD, Deutsche Wellе. Свирил е на Willkommen 2017 при Бранденбургската врата пред повече от 800 хилядна публика, в Дубай заедно с Лука Шулич и Филип Киркоров и др.

През този сезон Генчев свири с Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM) в Мексико Сити, Полската балтийска филхармония Ф. Шопен в Гданск, Фестивалния оркестър на LISMA в Ню Йорк и с Пловдивската филхармония.

Концертите на Лука Шулич и Евгени Генчев LIVE SUMMER 2021 на 6.09.2021 във Варна и на 7.09. 2021 в Пловдив са с ограничен брой места. Билети се продават в системата на Ивентим и на съответните каси.