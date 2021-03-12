Нинова обещава: Нямa дa ce крaдe!

Ангелов за починалата жена след ваксинация: Тя е била с наднормено тегло и сърдечна операция

Регистрираха огнище на COVID-19 в дом за стари хора в Сливен

Осъдиха на 25 години затвор убиеца на фелдшера от село Орешник

ВМА С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ваксинационният център ще работи само за реваксинация

Тръгват ли си книгите от площада с книгите?

3502 случая на коронавирус у нас, в болница вече са над 6000 души

Проф. Александрова: Може да сме се уморили от мерките, но вирусът не е

Проф. Балтов: Налага се да интубираме млади хора още на входа пред "Пирогов"

Прокурорската колегия на ВСС обсъжда казуса с кандидатите за европейски делегирани прокурори

ИЗСЛЕДВАНЕ: Новите мутации на COVID-19 могат да неутрализират антителата и ваксините

Проф. Ангел Димитров: Усилията на българо-македонската комисия са безплодни

437 лева е средната пенсия у нас