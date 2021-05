ОТ ПОСЛЕДНИТЕ МИНУТИ: Италия спечели Евровизия 2021, България остана на 11-то място

Италия спечели Евровизия тази година. България остана на 11-то място.

Песента на българската изпълнителка Виктория Георгиева класира страната ни на единадесето място. “Growing Up is Getting Old” събра 140 точки от националните журита, а от зрителския вот - 30. Така общият брой точки за България бе 170

Песента на „Манескин” Zitti e buoni, се оказва най-слушаната в Италия и в световен мащаб по музикалните платформи от всички участващи на песенния конкурс Евровизия 2021 – един рекорден стрийминг от над 26 милиона от месец март до месец май включително. Слушана е най-вече в Унгария, Австрия и Арабските емирства.

На последно място - с 0 точки от публика и националните журита, остана песента на Великобритания.