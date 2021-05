Стана ясно кога Виктория ще пее на финала на Евровизия

Европейският съюз за радио и телевизия обяви реда, по който ще се изявят артистите, класирали се да се изявят на финала на Евровизия 2021. След като си заслужи мястото на големия концерт, Виктория Георгиева отново ще излезе пред публиката в Ротердам. Тя ще изпее песента си Growing Up Is Getting Old под номер 17.

Вечерта ще бъде открита от Кипър и ще бъде закрита от Сан Марино. Освен 20-те артисти, които стигнаха до гранде събитието чрез вота на жури и публика от полуфиналите, на концерта ще се изявят още представителите на „Големите 5“ - Италия, Великобритания, Франция, Германия и Испания, както и държавата домакин – Нидерландия.

„Направихме го заедно! България е на финал на Евровизия 2021! Емоцията на сцената беше неописуема и не можах да сдържа сълзите си. Благодаря на всички, които ме подкрепиха - на семейството ми, на невероятните ми продуценти, на БНТ, които ми дадоха възможността да участвам на Евровизия, на генералните спонсори на българското участие и най-вече на всички вас, които повярвахте в мен! На 22-ри май ще взема участие в големия финал на Евровизия и ще пея за всички вас, защото това е нашият момент! Обичайте семейството си и оценявайте всеки миг в живота! Обичам ви“, написа Георгиева часове след кулминацията на втория полуфинал в четвъртък вечерта.