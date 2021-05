Участничката на Евровизия тази година Виктория Георгиева с песента ѝ Growing Up Is Getting Old" изпълни своята завладяваща песен на финала тази вечер. Шоуто се провежда в Ротердам. Зрителите в цяла Европа и българите в чужбина ще могат да подкрепят Виктория. Всички наши съграждани, които живеят в Европа и Австралия, ще мога да гласуват за България в прозореца за гласуване след изпълнението на всички песни. Вижте изпълнението на Виктория тук: