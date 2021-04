ВРЕМЕ ЗА ОСКАРИ: Гледайте НА ЖИВО с нас церемонията с участието на българката Мария Бакалова!

Оскарите ще се проведат тази вечер (на 26.04.2021г. в 03:00ч. българско време). За първи път българска актриса е номинирана за престижната Награда на филмовата академия на САЩ.

Мария Бакалова получи номинация за поддържаща женска роля във филма "Борат 2" ("Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan").

Световните букмейкъри определиха шанса за българската гордост в Холивуд за "Оскар" за поддържаща женска роля. Според тях нашето момиче може да грабне заветната статуетка с шанс на 1 към 5, а фаворит за наградата е актрисата Юн Юх-Джунг, чийто коефициент е 1, 22. Бетинг компаниите дават най-малък шанс за получаване на наградата на Аманда Сейфрид - 1 към 34.

Останалите номинирани дами са Глен Клоуз и Оливия Копман с шанс съответно 1 към 10 и 1 към 23.

Церемонията по връчването на наградите "Оскар" ще се проведе на 25 април, а коефициентите в бетинг компаниите се менят непрекъснато, което означава, че Мария Бакалова може да стане и първата българка, носител на най-престижната награда във филмовото изкуство.