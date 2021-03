ЗА ТРЕТИ МАРТ: Ниагарският водопад ще светне в цветовете на българското знаме за първи път!

В навечерието на Националния празник на България 3 март, Ниагарският водопад ще се премени в цветовете на българското знаме! Светлинното шоу ще бъде първото по рода си, за първи път в историята Ниагарският водопад ще бъде осветен в бяло, зелено и червено.

Организатор на събитието е генералното консулство на България в Торонто и е подкрепено от посолството на Република България в Канада. Освен да отбележи по впечатляващ начин деня на Освобождението на България, светлинното шоу отбелязва и друга важна годишнина - 55 години дипломатически отношения между България и Канада.

Светлинното шоу по случай Националния празник 3 март - Ден на Освобождението на България, ще се наблюдава между 22:00 и 22:15 часа канадско време, или между 05:00 – 05:15 българско време. Трикольорът ще можем да видим както от канадския бряг, така и от САЩ, а също и на живо във Фейсбук страницата на генералното ни консулство в Торонто.

Пандемията от COVID-19, обаче все още е тук и налага да следваме познатите ни мерки за безопасност, а властите в Канада призовават българските граждани да останат вкъщи и да наблюдават светлинното шоу онлайн, заради въведените противоепидемични мерки в страна.

На 3 март е подписан Санстефанският мирен договор, който прекратява Руско-турската война от 1877 – 1878 г. и довежда до Освобождението на България. Вълнувам се страшно много всяка година преди този ден, а днес малко повече, знаейки, че една от световните природни забележителности ще свети за България!

Информация: Consulate General of the Republic of Bulgaria - Toronto