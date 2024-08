Качвайки се в джакузито в задния си двор, който гледа към планината Санта Моника, Матю Пери произнася само няколко думи: „Застреляйте ме с една голяма“. По-късно от съдебните документи става ясно, че „една голяма“ всъщност означава „голяма доза кетамин“, пише Би Би Си.

Подобно на кокаина, кетаминът обикновено се смърка под формата на бял кристален прах, тъй като това води до най-дълготрайни ефекти. Ефектът му продължават до максимум 2 часа. Веществото също така може да се инжектира или да се пуши.

Инжекцията кетамин е била третата за деня на актьора Матю Пери. Часове след тази фатална доза, един от героите в сериала „Приятели“ вече е мъртъв – той беше намерен по очи в джакузито си на 28 октомври 2023 г.

Престъпна наркомрежа стои зад смъртта на Матю Пери. В продължение на три дни преди смъртта му неговият асистент го е инжектирал най-малко шест пъти дневно.

Федералното разследване установи , че в продължение на почти два месеца преди смъртта си Пери е закупил десетки флакони с кетамин за хиляди долари. В продължение на три дни преди смъртта му неговият асистент го е инжектирал най-малко шест пъти дневно.

За смъртта на Пери бяха арестувани петима души, трима от които направиха самопризнания.

Кенет Ивамаса се призна за виновен по едно обвинение за заговор за разпространение на кетамин, причиняващ смърт. Той призна, че е помогнал на Пери да намери веществото и многократно му е инжектирал медикамента, включително и дозата, довела до смъртта на звездата от „Приятели“.

Другите двама, които се признаха за виновни са Д-р Марк Чавес и Ерик Флеминг

