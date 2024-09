Украинските сили за противовъздушна отбрана отблъскват руска ракетна атака срещу Киев, заявиха в комуникационното приложение „Телеграм“ украинските въоръжени сили.

Свидетели в Киев заявиха, че са чули силни експлозии, каквито се чуват, когато работят системите за противовъздушна отбрана, предаде Ройтерс.

Кметът на Киев Виталий Кличко каза, че екипи на спешните служби са изпратени в няколко района на украинската столица след сигнали за разрушения и за ранени хора, пострадали от отломки от свалените оръжия.

Explosions light up the sky over the Kyiv region during a Russian attack on the capital. A missile strike in the Sviatoshyn district has set four cars on fire. In Holosiivskyi, a non-residential building is ablaze, while a warehouse in Sviatoshynskyi has been hit. A fire has also… pic.twitter.com/7BbVNKRTSK