Осъдиха TikTok звезда на 100 години затвор заради двойно убийство

Присъда от 100 години затвор сложи край на един от най-зрелищните процеси в американския щат Калифорния. А в съдебната зала прозвучаха бурни аплодисменти.

Наказанието е за TikTok звездата Али Абулабан – заради жестоко двойно убийство, съобщават американските медии.

BREAKING: 'TikTok star' found guilty of two counts of first-degree murder in the fatal shootings of his estranged wife and another man



The 14-day trial began May 1. His sentencing is scheduled for June 28 at 9 a.m.



Ali 'JinnKid' Abulaban, 29, downloaded an app with a listening… pic.twitter.com/W3bTUWD1zN