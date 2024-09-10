Определиха съдиите за предстоящия кръг в efbet Лига

СК към БФС обяви съдиите за 12-ия кръг на efbet Лига. Валентин Железов е пратен в Бистрица за мача на ЦСКА 1948 с Левски, докато Никола Попов ще ръководи срещата на Локомотив (Сф) с ЦСКА.

Ето и всички наряди:

13 септември 2024 г., петък, 17:00 ч.

Локомотив (Пловдив) – ФК Хебър 1918 (Пз)

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Иво Николаев Колев АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Мартин Живков Богдев

13 септември 2024 г., петък, 19:30 ч.

ПФК Ботев Враца – Спартак 1918 (Варна)

ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Цветан Георгиев Георгиев

14 септември 2024 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Септември Сф – ПФК Славия 1913

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Стефан Апостолов Апостолов

14 септември 2024 г., събота, 20:00 ч.

ПФК Берое (Стара Загора) – Ботев (Пловдив)

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Радан Василев Мирянов

15 септември 2024 г., неделя, 17:00 ч.

ПФК Черно море – ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Георги Василев Йорданов

15 септември 2024 г., неделя, 19:15 ч.

ФК ЦСКА 1948 – ПФК Левски

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Георги Владимиров Игнатов

15 септември 2024 г., неделя, 21:30 ч.

ФК Крумовград – ПФК Лудогорец (Разград)

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Иван Захариев Вълчев

16 септември 2024 г., понеделник, 19:45 ч.

ФК Локомотив (София) – ЦСКА-София

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Петър Велизаров Митрев

СН: Никола Петров Джугански

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.