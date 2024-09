Честит празник, София!

На 17 септември, когато църквата почита паметта на светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов, се чества Денят на София.

Денят е обявен за празник на града с решение на Столичния общински съвет от 25 март 1992 г.

Почитта към мъчениците Вяра, Надежда и Любов и майка им София е и почит към добродетелите, които ни крепят – вярата, надеждата, любовта и мъдростта.

От 11:30 ч. пред храм „Света София“ по традиция ще се проведе тържествена церемония по издигане на знамето на София. Тържествен водосвет ще отслужи Негово Светейшество българския патриарх Даниил.

Приветствено слово по повод празника на града ще изнесе кметът Васил Терзиев. В Софийска градска художествена галерия ще бъдат връчени Наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата.

На 17 септември с вход свободен за посетители ще работят – Регионалният исторически музей – София – постоянна експозиция и временни изложби в сградата на пл. „Бански“ № 1, Античният културно-комуникационен комплекс „Сердика“, Археологическото ниво на храм „Света София“, Археологическият парк „Западна порта на Сердика“, Гробницата на княз Александър I, Експозицията за национално помирение, Триъгълната кула на Сердика, Софийската градска художествена галерия и филиали: галерията музей „Дечко Узунов“ и галерията „Васка Емануилова“.

От 17 до 23 септември пред НДК се провежда фестивалът „Аз съм София“. В Деня на София на площад „Славейков“ започва Международното триенале на сценичния плакат и изложбена поредица „Алея на славата“.

От 17:30 ч. в парк „Заимов“ ще се проведе празничен танцов спектакъл. От 19:00 ч. на сцена на ул. „Алабин“ № 39 – Фестивалът New Kids from the Block представя концерт и огнен спектакъл. В същия час общинският културен институт Дом на културата „Красно село“ представя концерт на Галина Апостолова (пиано) и Раиса Запрянова (виола), част от цикъла „Музикални вторници“ с вход свободен. А от 20:30 ч. в Археологическият парк „Западна порта на Сердика“ ще се проведе визуален танцов пърформанс „Граници на реалността“ на „Дерида Денс Център“.

Редица събития ще се проведат на открито, ще има изложби, музикални и танцови събития, уличен театър, книжни фестивали, литературни и исторически маршрути, спортни събития, детски програми. В общинските културни институти, както и Столичната библиотека, също има събития, посветени на празника.