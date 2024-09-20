Жесток побой в дискотека в София: Четирима души са задържани

Столични полицаи установиха и задържаха мъжете, нанесли побой на мъж от Благоевград в дискотека в „Студентският град“ в София.

Случаят е от 23 юли, когато от болница в Благоевград бил подаден сигнал за приет в тежко състояние мъж, довело до операция в коремната област. Той бил докаран от роднини, след като по техни думи е отказал хоспитализация в столична болница.

От свидетелските показания криминалистите изяснили фактическата обстановка по случая – след конфликт вътре в заведението, четиримата охранители на дискотеката извели мъжа и негов приятел и им нанесли побой.

По случая в Седмо РУ било образувано досъдебно производство по чл. 131, ал 1, вр. с чл 128 и чл. 130 от НК. В хода на проведените множество оперативни и процесуални действия криминалистите установили и задържали четирима съпричастни към извършеното престъпление.

Досъдебното производство е докладвано в Софийската районна прокуратура и извършителите са вече с обвинения.