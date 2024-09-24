ОФИЦИАЛНО: Представиха водачите на листи на коалиция „Алианс за права и свободи“

От коалиция „Алианс за права и свободи“ представиха пълния списък с водачите на листи за предстоящите избори:

Благоевград – Ахмед Вранчев

Бургас – Джевдет Чакъров

Варна – Хюсни Адем

Велико Търново – Ерджан Алкова

Видин – Ваня Василева-КП

Враца – Ализан Яхова

Габрово – Юсеин Вейселов

Добрич – Нежля Амди-Ганева

Кърджали – Ахмед Доган

Кюстендил – Явор Хайтов-КП

Ловеч – Красимир Красимиров

Монтана – Иван Замфиров

Пазарджик – Таркан Шериф

Перник – Валери Григоров-КП

Плевен – Марио Рангелов

Пловдив – Николай Цонев-КП

Пловдив област – Рамадан Аталай

Разград – Ахмед Доган

Русе – Рамадан Аталай

Силистра – Джевдет Чакъров

Сливен – Владимир Мартинов

Смолян – Хайри Садъков

София-23 – Веселин Пенев-КП

София-24 – Павлин Найденов-КП

София-25 – Явор Хайтов-КП

София област – Кристина Александрова

Стара Загора – Севим Али

Търговище – Танер Али

Хасково – Мюмюн Мюмюн

Шумен – Джейхан Ибрямов

Ямбол – Димитър Николов

Водачи на коалиция "Алианс за права и свободи":Благоевград – Ахмед Вранчев Бургас – Джевдет Чакъров Варна – Хюсни… Posted by ДПС Пресцентър on Tuesday, September 24, 2024