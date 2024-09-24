ОФИЦИАЛНО: Представиха водачите на листи на коалиция „Алианс за права и свободи“

От коалиция „Алианс за права и свободи“ представиха пълния списък с водачите на листи за предстоящите избори:
Благоевград – Ахмед Вранчев
Бургас – Джевдет Чакъров
Варна – Хюсни Адем
Велико Търново – Ерджан Алкова
Видин – Ваня Василева-КП
Враца – Ализан Яхова
Габрово – Юсеин Вейселов
Добрич – Нежля Амди-Ганева
Кърджали – Ахмед Доган
Кюстендил – Явор Хайтов-КП
Ловеч – Красимир Красимиров
Монтана – Иван Замфиров
Пазарджик – Таркан Шериф
Перник – Валери Григоров-КП
Плевен – Марио Рангелов
Пловдив – Николай Цонев-КП
Пловдив област – Рамадан Аталай
Разград – Ахмед Доган
Русе – Рамадан Аталай
Силистра – Джевдет Чакъров
Сливен – Владимир Мартинов
Смолян – Хайри Садъков
София-23 – Веселин Пенев-КП
София-24 – Павлин Найденов-КП
София-25 – Явор Хайтов-КП
София област – Кристина Александрова
Стара Загора – Севим Али
Търговище – Танер Али
Хасково – Мюмюн Мюмюн
Шумен – Джейхан Ибрямов
Ямбол – Димитър Николов