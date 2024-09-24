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      ОФИЦИАЛНО: Представиха водачите на листи на коалиция „Алианс за права и свободи“

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      Снимка: БГНЕС

      От коалиция „Алианс за права и свободи“ представиха пълния списък с водачите на листи за предстоящите избори:

      Благоевград – Ахмед Вранчев

      Бургас – Джевдет Чакъров

      Варна – Хюсни Адем

      Велико Търново – Ерджан Алкова

      Видин – Ваня Василева-КП

      Враца – Ализан Яхова

      Габрово – Юсеин Вейселов

      Добрич – Нежля Амди-Ганева

      Кърджали – Ахмед Доган

      Кюстендил – Явор Хайтов-КП

      Ловеч – Красимир Красимиров

      Монтана – Иван Замфиров

      Пазарджик – Таркан Шериф

      Перник – Валери Григоров-КП

      Плевен – Марио Рангелов

      Пловдив – Николай Цонев-КП

      Пловдив област – Рамадан Аталай

      Разград – Ахмед Доган

      Русе – Рамадан Аталай

      Силистра – Джевдет Чакъров

      Сливен – Владимир Мартинов

      Смолян – Хайри Садъков

      София-23 – Веселин Пенев-КП

      София-24 – Павлин Найденов-КП

      София-25 – Явор Хайтов-КП

      София област – Кристина Александрова

      Стара Загора – Севим Али

      Търговище – Танер Али

      Хасково – Мюмюн Мюмюн

      Шумен – Джейхан Ибрямов

      Ямбол – Димитър Николов

      Водачи на коалиция "Алианс за права и свободи":Благоевград – Ахмед Вранчев Бургас – Джевдет Чакъров Варна – Хюсни…

      Posted by ДПС Пресцентър on Tuesday, September 24, 2024
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      Антония Лазарова
      Автор: Антония Лазарова
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