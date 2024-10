Случаят се заплита: Детектив свързва Пи Диди с убийството на Notorious B.I.G.

Детектив, разследващ убийството на Notorious B.I.G., казва, че истинският Пи Диди „най-накрая излиза наяве“.

В новия подкаст на Daily Mail „The Trial of Diddy“, пенсионираният детектив от полицията в Лос Анджелис Грег Кадинг разкри какво е научил за опозорения рапър.

Кадинг е бил водещ детектив на оперативната група в Лос Анджелис, която е разследвала убийството на Notorious B.I.G., както и това на Тупак Шакур шест месеца по-рано.

Notorious B.I.G е бил протеже на Пи Диди, а някои смятат, че музикалният магнат е замесен и в убийството на Тупак. Той никога не е бил обвиняван в престъпление във връзка с него.

Кадинг казва, че е очаквал да се появят още разкрития за Диди в светлината на ареста му за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

„Изглежда, че истинският му характер изплува на повърхността… може би има друга страна, която той сравнително добре крие, докато последните събития не започват да разкриват човека, който може би е наистина“, казва той.

Сътрудничеството на Диди с рапъра Notorious B.I.G. катапултира звукозаписната компания Bad Boy Records до едни от най-големите ѝ върхове през 90-те години.

Дебютният албум на Notorious B.I.G, Ready to Die от 1994 г., има огромен успех с хитовете Big Poppa, Juicy и One More Chance.

През първите три години Bad Boy Records печели около 75 млн. долара от продажби на албуми.

Но Notorious B.I.G, с истинско име Крис Уолъс, е застрелян в Лос Анджелис на 9 март 1997 г., едва 24-годишен.