06.10 Неделя – Какво се случи в най-интересните футболни първенства?

Премиър лийг – Англия:
Астън Вила – Манчестър Юнайтед 0:0
Челси – Нотингам 1:1
Брайтън – Тотнъм 3:2
Ли Лига – Испания:
Жирона – Атлетик Билбао 2:1
Алавес – Барселона 0:3
Севиля – Бетис 1:0
Реал Сосиедад – Атлетико Мадрид 1:1
Бундеслига – Германия:
Хайденхайм – Лайпциг 0:1
Айнтрахт Франкфурт – Байерн Мюнхен 3:3
Щутгарт – Хофенхайм 1:1
Серия А – Италия:
Ювентус – Каляри 1:1
Болоня – Парма 0:0
Лацио – Емполи 2:1
Монца – Рома 1:1
Фиорентина – Милан 2:1
Лига 1 – Франция
Лион – Нант 2:0
Брест – Льо авър 2:0
Реймс – Монпелие 4:2
Страсбург – Ланс 2:2
Ница – ПСЖ 1:1