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          НачалоСпорт

          06.10 Неделя – Какво се случи в най-интересните футболни първенства?

          Манчестър Юнайтед, Челси, Тотнъм, Атлетико Мадрид, Байерн Мюнхен, Ювентус, Рома, Милан и ПСЖ не успяха да победят

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          Снимка: https://www.infoz.bg

          Премиър лийг – Англия:

          Астън Вила – Манчестър Юнайтед 0:0

          Челси – Нотингам 1:1

          Брайтън – Тотнъм 3:2

          Ли Лига – Испания:

          Жирона – Атлетик Билбао 2:1

          Алавес – Барселона 0:3

          Севиля – Бетис 1:0

          Реал Сосиедад – Атлетико Мадрид 1:1

          Бундеслига – Германия:

          Хайденхайм – Лайпциг 0:1

          Айнтрахт Франкфурт – Байерн Мюнхен 3:3

          Щутгарт – Хофенхайм 1:1

          Серия А – Италия:

          Ювентус – Каляри 1:1

          Болоня – Парма 0:0

          Лацио – Емполи 2:1

          Монца – Рома 1:1

          Фиорентина – Милан 2:1

          Лига 1 – Франция

          Лион – Нант 2:0

          Брест – Льо авър 2:0

          Реймс – Монпелие 4:2

          Страсбург – Ланс 2:2

          Ница – ПСЖ 1:1

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          Николай Минчев
          Автор: Николай Минчев
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