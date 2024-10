Студени досиета: Интерпол търси помощ за идентифициране на телата на 46 убити жени

Полицията в шест европейски държави и Интерпол възобновяват разследванията на смъртта 46 жени, които са били убити или са починали при подозрителни обстоятелства, в опит да идентифицират останките им, съобщи международната полицейска агенция, цитирана от Франс прес и ройтерс.

„Искаме … да дадем отговори на семействата и да осигурим справедливост за жертвите“, се казва в изявление на генералния секретар на Интерпол Юрген Щок.

„Операция „Разпознай ме“ разширява инициативата от 2023 г., в която участват Белгия, Нидерландия и Германия, като към нея вече се включват Франция, Италия и Испания. Първият етап се стремеше да хвърли светлина върху имената и съдбата на около 22 жени, чиито тела са били намерени през последните 4 десетилетия.

Interpol asks public to help crack new missing women cases https://t.co/vDu8ZsloXl

В резултат на това са били получени около 1 800 сигнала от обществеността, включително информация, която доведе до идентифицирането на останките на британката Рита Робъртс чрез татуировката ѝ на цвете, 31 години след като тялото ѝ е било намерено в Белгия.

Щок подчерта, че помощта на обществеността е била от решаващо значение. „Не можем да се справим сами“, заяви той.

В новото проучване, включващо 46 случая, полицейските сили ще обединят аналитичните си възможности и криминалистични методи, включително ДНК профилиране и реконструкция на лица.

Интерпол публикува на уебсайта си извадки от така наречените „черните бележки“ за случаите, които представляват искания за информация за неидентифицирани тела – данни, които традиционно се разпространяват само сред полицаите. Сигналите включват подробности, вариращи от биометрични данни до физически описания на тялото или дрехите.

Help us solve these 46 cold cases🔍



INTERPOL’s #IdentifyMe initiative includes female murder victims in Belgium🇧🇪, France🇫🇷, Germany🇩🇪, Italy🇮🇹, the Netherlands🇳🇱 & Spain🇪🇸.



Watch the international appeal below with @AxelleRed @MarijoPerec @msKostner @S10sdonnie @LozanoMabel pic.twitter.com/OKyrzgU4kd