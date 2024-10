Началникът на Отделението по съдова хирургия в УМБАЛ „Софиямед“ д-р Димитър Николов бе удостоен с наградата на Българския лекарски съюз за “Лекар на годината” 2024 в категорията “Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники“. Церемонията „Лекар на годината“ 2024 се проведе тази вечер – 18 октомври в Националния исторически музей, а в нея бяха отличени лекари в 5 категории и специално отличие за лекарска всеотдайност и етика „Д-р Стефан Черкезов“.

Специалитът с над 20-годишен опит д-р Димитър Николов, бе отличен от съсловието по повод внедрения от него за първи път в България метод за модифициране от хирурга на ендографтове (Physician Modified EndoGrafts, PMEG) за лечение на комплексни аневризми на абдоминалната аорта – иновативен подход позволяващ адаптиране на стандартни графтове към индивидуалната анатомия на пациента, което е ключово за успешното лечение на сложни случаи. Призът д-р Николов получи и за имплантирането на първия в България фабрично произведен фенестриран стентграфт, създаден по индивидуалните анатомични особености на пациента- значимо постижение за медицинската общност у нас.

Д-р Николов активно споделя опита си с екипи на други лечебни заведения в България за прилагане на иновациите в ендоваскуларното лечение на сложните абдоминални аневризми. Техниките и методите, които разработва, не само подобряват качеството на живот на пациентите, но и поставят България на картата на съвременната медицинска практика. Неговият ангажимент към иновации и постоянството му в обучението на кадри, имат значителен принос в областта на съдовата хирургия за страната.

Д-р Николов коментира, че за него признанието на съсловието е внимание и признание за дългогодишната работа на него и екипа, който ръководи и изтъкна, че индивидуалният му пронос е в името на пациентите, но и на развитието на професионалната общност в областта на съдовата хирургия в страната:

“Настоящата награда е огромно признание за извършените от нас нововъведения в лечението на комплексни аневризми на абдоминалната аорта. Освен това, резултатите, които са окуражаващи, ни дават основание да смятаме, че това е само началото на едно дълго пътуване. Благодарен съм, че в една бързо развиващата се сфера, най-вече с въвеждането на разнообразни нови технологии, каквато е съдовата медицина, нашият опит да сме в крак с времето, не е останал незабелязан от гилдията”, коментира д-р Николов.

Д-р Димитър Николов е съдов хирург, прилагащ както класически, така и съвременни минимално-инвазивни методи за лечение на съдовите заболявания. Клиничните му интереси са насочени към ендоваскуларно лечение на аневризми на аортата, комплексно лечение на застрашени от ампутация крайници, ендовенозно лечение на варикозна болест, хирургично и ендоваскуларно лечение на дълбока венозна тромбоза и посттромбозен синдром.

Завършва Медицински университет – София през 2001 г., придобива специалности по хирургия (2009) и съдова хирургия (2011). Преминава курсове на обучение за ендопротезиране на гръдната и коремната аорта. Работи в Клиниката по съдова хирургия на УМБАЛ „Св. Екатерина“ (2002-2006) и е част от екипа на проф. Васил Червенков в МБАЛ „Токуда“ (2006-2012). През 2012 г. се присъединява към Отделението по съдова хирургия на „Сити Клиник“ по покана на проф. Иво Петров. От 2018 до 2020 г. е съдов хирург в УБ „Лозенец“. От август 2020 г. до момента е началник на Отделението по съдова хирургия на УМБАЛ „Софиямед“. Има множество публикации в реномирани издания и отличия на международни конгреси като Controversies and Updates in Vascular Surgery (Париж, 2016) и Leipzig Interventional Course (Германия, 2017). Член е на професионални организации като Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия, Европейското дружество по съдова хирургия и др