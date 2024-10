На 115 години: Почина най-възрастният жител на САЩ

Елизабет Франсис, най-възрастният жител на САЩ, почина на 115-годишна възраст, съобщи Good Mornig America. 69-годишната ѝ внучка, която е полагала грижи за баба си – Етел Харисън, каза пред Ей Би Си Нюз, че възрастната жена е починала спокойно в дома си във вторник, заобиколена от близките си.

Франсис живяла с 96-годишната си дъщеря, а сестра ѝ живяла до 106 години.

Семейството описва Елизабет Франсис като „обичаща хората и Бог“. „Нейното мото беше „Отнасяй се с другите така, както искаш да се отнасят с теб“, допълва Етел Харисън за баба си.

Към момента на смъртта си Елизабет Франсис беше най-възрастният жител на САЩ и третият най-възрастен човек в света според базата данни за възрастни хора LongeviQuest.

