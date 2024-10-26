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          Станаха ясни съдиите за срещите от турнира за Купата на България

          Валентин Железов ще свири на ЦСКА, а Васил Минев e с наряд за Пирин - Левски

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          Снимка: telegraph.bg

          БФС обяви съдийските наряди за мачовете от втория кръг на турнира за Купата на България, които ще се изиграят през идната седмица. Валентин Железов ще свири гостуването на ЦСКА – София в Добрич, а Васил Минев ще ръководи Пирин – Левски.

          Ето и всички наряди:

          28 октомври 2024 г., понеделник, 13:30 ч.

          ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

          ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

          4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров

          СН: Донка Динчева Желева-Терзиева

          29 октомври 2024 г., вторник, 13:30 ч.

          ПФК Добруджа 1919 – ПФК ЦСКА – София ЕАД

          ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

          4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров

          СН: Кольо Димитров Данев

          29 октомври 2024 г., вторник, 13:30 ч.

          Спортист 2009 – ПФК Ботев Враца

          ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Марин Иванов Бонев

          4-ТИ: Антонио Тодоров Антов

          СН: Николай Йорданов Колев

          29 октомври 2024 г., вторник, 13:30 ч.

          ОФК Янтра 2019 – ФК Локомотив 1929

          ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Теодор Пешев Петров

          4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев

          СН: Георги Генов Нарлев

          29 октомври 2024 г., вторник, 13:30 ч.

          ФК Саяна Хасково – Спартак 1918

          ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Радослав Георгинов Вутов

          4-ТИ: Димитър Цолов Буров

          СН: Атанас Петров Бозев

          29 октомври 2024 г., вторник, 13:30 ч.

          ОФК Локомотив Мездра – ПФК Септември Сф

          ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов

          4-ТИ: Стилян Стоянов Колев

          СН: Стоян Христов Денев

          29 октомври 2024 г., вторник, 13:30 ч.

          ФУТБОЛЕН КЛУБ РОЗОВА ДОЛИНА – КАЗАНЛЪК – ПФК Арда Кърджали 1924

          ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Станимир Емилов Трифонов

          4-ТИ: Димо Стоянов Димов

          СН: Цветан Георгиев Георгиев

          29 октомври 2024 г., вторник, 17:00 ч.

          ПФК Монтана 1921 – ПФК Славия 1913

          ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Живко Руменов Петров

          4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

          СН: Венцислав Иванов Гаврилов

          30 октомври 2024 г., сряда, 13:30 ч.

          ФК Оборище-Панагюрище – ФК Крумовград

          ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Йордан Петров Петров

          4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев

          СН: Георги Крумов Виделов

          30 октомври 2024 г., сряда, 13:30 ч.

          ФК Кюстендил – Kюстендил – ПФК Черно море

          ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Иван Радославов Иванов

          4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков

          СН: Никола Петров Джугански

          30 октомври 2024 г., сряда, 17:00 ч.

          ФК Дунав Русе – ФК Хебър 1918

          ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов

          4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров

          СН: Камен Михайлов Алексиев

          30 октомври 2024 г., сряда, 17:00 ч.

          ПФК Пирин 22 АД – ПФК Левски

          ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев

          4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров

          СН: Иван Захариев Вълчев

          31 октомври 2024 г., четвъртък, 13:30 ч.

          ОФК Беласица – ФК ЦСКА 1948

          ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Станислав Лазаров Станев

          4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски

          СН: Николай Георгиев Ангелов

          31 октомври 2024 г., четвъртък, 13:30 ч.

          Миньор Перник – ПФК Ботев АД

          ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Тодоров Мачев

          4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев

          СН: Александър Костадинов Костадинов

          31 октомври 2024 г., четвъртък, 17:00 ч.

          Футболен клуб Черноморец Попово – 1919 – ПФК Лудогорец 1945

          ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Владимир Тодоров Ташков

          4-ТИ: Георги Димитров Давидов

          СН: Ахмед Яшар Ахмед.

          Николай Минчев
          Автор: Николай Минчев
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