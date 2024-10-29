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          Бой пред блока между двама бащи и синовете им

          Единият баща е настанен в болница с комоцио

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          СНИМКА: БГНЕС

          Бой пред блока между двама бащи и техните синове, един от тях е в болница с комоцио, съобщиха от полицията във Видин.  От там уточняват, че на 28 октомври в 20.15 часа на тел.112 постъпил сигнал за побой пред вход на жилищен блок в комплекс „Крум Бъчваров“ в областния град.

          Пристигналите на мястото полицаи установили четирима видинчани – 53-годишен мъж и 19-годишният му син, 49-годишен мъж и 18-годишният му син. След преглед 49-годишният е бил настанен за наблюдение във видинската болница с комоцио. На сина му е оказана медицинска помощ, след установена фрактура на дясната ръка, и е освободен за домашно лечение. 53-годишният е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. Работата на разследващия екип по случая продължава. 

          Екатерина Кацарска
          Автор: Екатерина Кацарска
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