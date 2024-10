Трамвай излезе от релсите и се вряза в магазин в централната част на норвежката столица Осло, предаде Ройтерс като се позова на норвежката полиция. Пострадали са ватманът и още трима души.

A tram has crashed into a shop in central Oslo, injuring the driver and at least three other people, Norwegian police said https://t.co/DUUpJbG52K pic.twitter.com/yVyw70tRD9

По време на инцидента в трамвая са пътували около 20 души, съобщи полицията. Снимки от мястото на произшествието, публикувани от норвежките медии, показват син трамвай, който се е врязал в магазин за компютри в центъра на Осло.

Unusual thing happened today. A tram derailed and crashed into… a computer store in central Oslo, creating a scene of chaos. The accident, which occurred with around 20 passengers on board, resulted in four injuries, including the tram driver. Witnesses described the situation… pic.twitter.com/kUtuUHPSw1