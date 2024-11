Победата на Тръмп: Как светът реагира на изборите в САЩ

“Най-голямото завръщане в политическата история на САЩ! Поздравления за президента Доналд Тръмп за огромната му победа. Така необходима победа за света!”, написа в профила си в X Виктор Орбан.

The biggest comeback in US political history! Congratulations to President @realDonaldTrump on his enormous win. A much needed victory for the World! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 6, 2024

“Поздравления за @realDonaldTrump за изборната победа. Съединените щати са важен стратегически партньор за Австрия. Очакваме с нетърпение по-нататъшното разширяване и укрепване на нашите трансатлантически отношения, за да се справим заедно успешно с глобалните предизвикателства“, написа в профила си в X австрийският канцлер Карл Нехамер.

Congratulations to @realDonaldTrump on the election victory. The United States is an important strategic partner for Austria. We look forward to further expanding and strengthening our transatlantic relations to successfully address global challenges together. — Karl Nehammer (@karlnehammer) November 6, 2024

И Еманюел Макрон поздрави Доналд Тръмп за прогнозните резултати от изборите в САЩ. Ето какво написа в профила си в Екс.



“Поздравления, президент Доналд Тръмп. Готови сме да работим заедно, както успяхме и преди в продължение на четири години. С твоите убеждения и с моите. С уважение и амбиция. За повече мир и просперитет”.

Félicitations Président Donald Trump. Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024

Володимир Зеленски изрази поздравления към Доналд Тръмп така:

„Спомням си страхотната ни среща с президента Тръмп през септември, когато обсъдихме подробно Украйна-САЩ. стратегическо партньорство, Плана за победа и начините за прекратяване на руската агресия срещу Украйна. Оценявам ангажимента на президента Тръмп и неговия подход „мир чрез сила“ в глобалните дела. Точно това е принципът, който на практика може да доближи Украйна до справедлив мир. Надявам се, че заедно ще го приложим“.

„Очакваме с нетърпение ера на силни Съединени американски щати под решителното ръководство на президента Тръмп. Ние разчитаме на продължаващата силна двупартийна подкрепа за Украйна в Съединените щати. Ние сме заинтересовани от развитието на взаимноизгодно политическо и икономическо сътрудничество, което ще бъде от полза и за двете ни нации. Украйна, като една от най-силните военни сили в Европа, се ангажира да гарантира дългосрочен мир и сигурност в Европа и трансатлантическата общност с подкрепата на нашите съюзници“.

„Очаквам с нетърпение лично да поздравя президента Тръмп и да обсъдим начини за укрепване на стратегическото партньорство на Украйна със Съединените щати“.

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory!



I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024

Марк Рюте написа:

„Неговото лидерство отново ще бъде от ключово значение за поддържането на силата на нашия Алианс. Очаквам с нетърпение да работя с него отново“.