Самолет се разби върху автомобил, има загинали (ВИДЕО)

Самолет падна върху автомобил след излитане от летище в предградие на Финикс. При инцидента петима души са загинали.

Самолетът се е разбил при излитане от летище Falcon Field в Меса, се казва в изявление на полицията там. Лекият бизнес самолет Honda HA-420 се е ударил в автомобила извън територията на летището в 16:40 ч., според Федералната авиационна администрация.

N57HP HondaJet Falcon Field Mesa AZ departure over-run .. for unknown reasons .. ran off end of runway thru perimeter fence and hit a car – believed 4 onboard HDJT 1 in car – no word on status – aircraft based there …. 4:45 local time today pic.twitter.com/CBhunSGmUY