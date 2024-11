Внучката на Тръмп: Честита победа, обичам те дядо!

Емоционален поздрав към Доналд Тръмп от най-голямата му внучка. Обичам те, заяви 17-годишната тийнейджърка към дядо си.

Кай Тръмп използва социалната мрежа на Илон Мъск X, за да поздрави дядо си за победата на президентските избори в САЩ. Никой не работи повече и не му пука повече за американците, поздравления дядо. Обичам те!, пише внучката на Тръмп.

Макар, че все още не е навършила пълнолетие, Кай се включи активно в предизборната кампания и дори говори по време на някои от митингите на Доналд Тръмп.

Искам да споделя страната на моя дядо, която хората не виждат често. За мен той е просто нормален дядо. Той ни дава бонбони и газирани напитки, когато родителите ни не гледат. Винаги иска да знае как се справяме в училище и се интересува от нас“, сподели на един от митингите 17-годишното момиче.

No one works harder or cares more about the American people. Congratulations Grandpa, I love you! pic.twitter.com/ojPVIroNBw