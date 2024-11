Огромен пожар в Калифорния: Евакуират хора, има ранени (ВИДЕО)

Бързо развиващ се горски пожар в Южна Калифорния унищожи домове и принуди пристигналите на място пожарникари да евакуират хора.

Планинският пожар в окръг Вентура е обхванал над 14 000 акра, захранван от значителен вятър. Повече от 10 000 души са били евакуирани.

В осем зони се провеждат задължителни евакуации, а пътищата около пожара са затворени. Според АП около 3500 имота са застрашени.

800 пожарникари работят за потушаване на огъня.

„Пожарникарите веднага се заеха да изтеглят хората от къщите им и да спасяват животи“, коментира ръководителят на местната пожарна служба, цитиран от NBC News.

Пожарът е започнал в 8:51 сутринта местно време, съобщи Калифорнийският департамент за горско стопанство и противопожарна защита, известен като Cal Fire.

A fast-moving brush fire exploded over 14,000 acres in California on Wednesday, burning homes, cars and prompting evacuations amid a red flag warning from the National Weather Service.



