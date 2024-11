Тръмп празнува победата с танц, докато две жени му пеят (ВИДЕО)

Новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп отпразнува победата с танц на фона на две жени, които му правят серенада, се вижда на кадри от победоносната вечер.

78-годишният президент радостно потупва с ръце по масата за хранене, докато звучи песента на Наташа Оуенс „Trump Won“, която му беше изпята. Двете жени ликуват, вдигайки ръце във въздуха, докато Тръмп, с характерната си червена шапка MAGA и чаша кола, вдига юмрук и ръкопляска.

TRUMP WON!!!!



Besides the birth of my children… last night was one of the most magical nights!



What a beautiful time to be alive!!!!



You did Mr.President!!!



No one could stop you!!!

Not the mainstream propaganda ,

Not the lawfare ,

Not liberal hacks,

NO ONE!

WE THE… pic.twitter.com/h0Vkg1ZGri