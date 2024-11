Камбаните на Нотр Дам в Париж прозвучаха отново

Камбаните на Нотр Дам прозвучаха в френската столица Париж за първи път, откакто пожар опустоши историческата катедрала през 2019 г., предаде АФП.

Звукът на осемте камбани в северната камбанария на Нотр Дам дойде един месец преди катедралата отново да посрещне посетители и поклонници след пет години усилена реставрационна работа.

Планирано е от 7 до 8 декември да се проведат церемонии по случай повторното откриване на паметника на световното културно наследство.

