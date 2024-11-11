Футболна Европа – резултати от неделя

Англия – Премиър Лийг:
Манчестър Юнайтед – Лестър 3:0
Нотингам – Нюкясъл 1:3
Тотнъм – Ипсуич 1:2
Челси – Арсенал 1:1
Испания – Ла Лига:
Реал Бетис – Селта Виго 2:2
Майорка – Атлетико Мадрид 0:1
Хетафе – Жирона 0:1
Валядолид – Атлетик Билбао 1:1
Реал Сосиедад – Барселона 1:0
Германия – Бундеслига:
Аугсбург – Хофенхайм 0:0
Щутгарт – Айнтрахт Франкфурт 2:3
Хайденхайм – Волфсбург 1:3
Италия – Серия А:
Аталанта – Удинезе 2:1
Фиорентина – Верона 3:1
Рома – Болоня 2:3
Монца – Лацио 0:1
Интер – Наполи 1:1
Франция – Лига 1:
Ница – Лил 2:2
Льо Авър – Реймс 0:3
Монпелие – Брест 3:1
Рен – Тулуза 0:2
Лион – Сент Етиен 1:0
Португалия – Премиейра Лига:
Бенфика – Порто 4:1
Брага – Спортинг Лисабон 2:4
Санта Клара – Витория Гимараеш 1:0
Ещрела – Насионал 2:0
Нидерландия – Ередивизие:
Алмере Сити – Фейенорд 1:4
Твенте – Аякс 2:2
Хееренвеен – Го Ахед Йгълс 1:0
АЗ Алкмаар – Вилем II 1:2