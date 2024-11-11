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          НачалоСпорт

          Футболна Европа – резултати от неделя

          Равенство между Челси и Арсенал, изненадващи загуби за Барселона и Тотнъм, победа на Бенфика в дербито срещу Порто

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          Снимка: offnews.bg

          Англия – Премиър Лийг:

          Манчестър Юнайтед – Лестър 3:0

          Нотингам – Нюкясъл 1:3

          Тотнъм – Ипсуич 1:2

          Челси – Арсенал 1:1

          Испания – Ла Лига:

          Реал Бетис – Селта Виго 2:2

          Майорка – Атлетико Мадрид 0:1

          Хетафе – Жирона 0:1

          Валядолид – Атлетик Билбао 1:1

          Реал Сосиедад – Барселона 1:0

          Германия – Бундеслига:

          Аугсбург – Хофенхайм 0:0

          Щутгарт – Айнтрахт Франкфурт 2:3

          Хайденхайм – Волфсбург 1:3

          Италия – Серия А:

          Аталанта – Удинезе 2:1

          Фиорентина – Верона 3:1

          Рома – Болоня 2:3

          Монца – Лацио 0:1

          Интер – Наполи 1:1

          Франция – Лига 1:

          Ница – Лил 2:2

          Льо Авър – Реймс 0:3

          Монпелие – Брест 3:1

          Рен – Тулуза 0:2

          Лион – Сент Етиен 1:0

          Португалия – Премиейра Лига:

          Бенфика – Порто 4:1

          Брага – Спортинг Лисабон 2:4

          Санта Клара – Витория Гимараеш 1:0

          Ещрела – Насионал 2:0

          Нидерландия – Ередивизие:

          Алмере Сити – Фейенорд 1:4

          Твенте – Аякс 2:2

          Хееренвеен – Го Ахед Йгълс 1:0

          АЗ Алкмаар – Вилем II 1:2

          Николай Минчев
          Автор: Николай Минчев
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