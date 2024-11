Тръмп номинира телевизионен водещ за министър на отбраната

Британският вестник „Телеграф“, пише, че Тръмп е номинирал за министър на отбраната водещият от телевизия „Фокс Нюз“ Пийт Хегсет. Това предизвика критики от страна на официални лица и лидери, които изразиха скептицизма си относно нивото на опита му, пише изданието.

Пол Рикхоф, основател на организацията „Независими ветерани на Америка“, който в публикация в X заявява, че Хегсет е „несъмнено най-слабо квалифицираният кандидат за министър на отбраната в американската история“.

