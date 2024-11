Министър Цоков и Васил Терзиев ще отрият международния форум „Up to GATE“ на 20 ноември

Образователният министър Галин Цоков и кметът на София Васил Терзиев ще открият Международния форум „Up to GATE. Technology, Big Data & Beyond. 5 Years of Innovation“, предадоха репортери.

Събитието ще започне в 9:30 на 20 ноември и ще отбележи 5 години от създаването на институт GATE.

Основен лектор ще бъде световнопризнатият учен в областта на изкуствения интелект (ИИ) проф. Преслав Наков.

Преслав Наков е професор и ръководител на катедра по обработка на естествен език в MBZUAI, първият в света университет за ИИ. Той получава докторска степен по компютърни науки (специалност ИИ) от Калифорнийския университет в Бъркли. Той е световен лидер в областта на фалшивите новини и фактологията и е част от основния екип, разработил Jais, най-добрият в света голям езиков модел с отворен код, ориентиран към арабския език.