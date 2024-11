Федерер с емоционално обръщение към Надал

Бившият №1 в мъжкия тенис Роджър Федерер публикува изключително емоционално обръщение към своя голям противник и приятел Рафаел Надал преди последния турнир в кариерата на 22-кратния шампион в турнирите от Големия шлем. Испанската легенда ще се сбогува с тениса на финалите за „Купа Дейвис“ в Малага тази седмица. Маестрото, който се оттегли от аристократичния спорт през 2022 година с 20 титли от Големия шлем, спечели 16 мача и загуби 24, включително епичния финал на “Уимбълдън” през 2008 година, срещу Краля на клея.

„Вамос Рафа,

докато се подготвяш да приключиш с тениса, имам да споделя няколко неща, преди да стана емоционален. Нека започнем с очевидното – ти ме победи много пъти. Повече, отколкото аз теб. Ти ме предизвикваше по начин, по който никой друг не би могъл. На клей имах чувството, че стъпвам в задния ти двор, а ти ме караше да полагам повече усилия, отколкото някога съм си представял, че мога, само за да остана в мача. Ти ме накара да преосмисля играта си до степен, че дори промених размера на главата на ракетата си с надеждата да придобия някакво предимство спрямо теб“, написа в социалните мрежи 37-годишният Федерер, който триумфира в последния мач между двамата през 2019 г. на “Уимбълдън”, но загуби първата им среща през 2023 г.

“Не съм особено суеверен човек, но ти изведе това на изцяло ново ниво. Целият ти процес, всички тези ритуали. Подреждаше бутилките си като войници в строй, приглаждаше косата си, оправяше си бельото… Всичко това с огромно внимание. Тайно харесвах всичко това, защото беше уникално. Това беше ти. И знаеш ли, Рафа – ти ме накара да се наслаждавам на тениса още повече“.

„Добре де, в началото не беше така. След Australian Open 2004 за пръв път се изкачих до първото място в ранглистата и мислех, че съм на върха на света. И наистина бях, докато два месеца по-късно ти не излезе на корта в Маями с червената си фланелка без ръкави, показвайки тези внушителни бицепси, и ме победи убедително. Всичко, което бях чувал за теб – за невероятния млад играч от Майорка, този изумителен талант, който един ден ще печели титли от Големия шлем – не бяха празни приказки“.

„И двамата бяхме в началото на пътя, който в крайна сметка извървяхме заедно. 20 години по-късно мога да кажа, че постиженията ти са изумителни, най-вече историческите ти 14 титли от „Ролан Гарос“. Ти накара не само Испания, но и целият свят на тениса да се гордее“.

„Не спирам да мисля за общите ни спомени и начина, по който популяризирахме спорта ни заедно. Мачът на онзи корт, който беше наполовина клей и наполовина трева. Подобряването на рекорда за най-гледан на живо тенис мач, играейки пред 50 000 души в Кейптаун. Винаги се разсмивахме взаимно. Изтощавахме се докрай на корта, а след това почти трябваше да се придържаме един друг по време на церемониите“.

„Все още съм благодарен, че през 2016 г. ме покани в Майорка за официалното откриване на твоята академия. До известна степен се самопоканих, тъй като знаех, че си твърде учтив, за да настояваш, а аз не исках да го пропусна. Ти винаги си бил модел са подражание за децата по света и затова с Мирка се радваме, че синовете ни прекараха известно време в академията ти. Прекараха си страхотно и научиха толкова много, макар че се тревожех, че ще играят с лявата ръка, когато се върнат“.

„След това беше моят прощален мач на “Лейвър Къп” през 2022 г. За мен означаваше невероятно много, че беше там не само като мой дългогодишен конкурент, но и като партньор за мача ми на двойки. Да споделя с теб корта и сълзите в онази вечер завинаги ще остане един от най-специалните моменти в моята кариера“.

„Рафа, знам, че в момента си концентриран върху последния турнир в своята забележителна кариера. Ще говорим след като приключи. Засега бих искал само да поздравя както теб, така и семейството и екипа ти, които изиграха огромна роля за твоите успехи. Искам да знаеш също, че твоят стар приятел винаги ще те подкрепя, точно както ще подкрепям и всичко, с което решиш да се заемеш в бъдеще“.

„Рафа!

Винаги с най-добри пожелания,

твоят фен Роджър Федерер“.

