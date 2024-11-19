Георги Кабаков ще свири ЦСКА срещу Лудогорец

Георги Кабаков бе назначен за главен съдия на дербито от 16-ия кръг на efbet лига между ЦСКА и Лудогорец. За ВАР пък ще отговаря Никола Попов. Столичното дерби между Левски и Локомотив е поверено на Красен Георгиев, а Радослав Гидженов е командирован в Бистрица за ЦСКА 1948 – Черно море.
Вижте всички назначения:
22 ноември 2024 г., петък, 17:00 ч.
Спартак 1918 – ФК Хебър 1918
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Георги Генов Нарлев
23 ноември 2024 г., събота, 12:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Радан Василев Мирянов
23 ноември 2024 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Ботев АД – ПФК Ботев Враца
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Стефан Апостолов Апостолов
23 ноември 2024 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Левски – ФК Локомотив 1929
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Волен Валентинов Чинков
СН: Петър Стоянов Петров
24 ноември 2024 г., неделя, 12:15 ч.
ПФК Берое – Стара Загора – ПФК Септември Сф
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Станислав Георгиев Тодоров
24 ноември 2024 г., неделя, 14:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 – ПФК Черно море
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Никола Петров Джугански
24 ноември 2024 г., неделя, 17:00 ч.
ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Волен Валентинов Чинков
СН: Валентин Желев Добрев
25 ноември 2024 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 – ФК Крумовград
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Крум Добринов Стоилов