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          Георги Кабаков ще свири ЦСКА срещу Лудогорец

          Столичното дерби между Левски и Локомотив е поверено на Красен Георгиев

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          Георги Кабаков бе назначен за главен съдия на дербито от 16-ия кръг на efbet лига между ЦСКА и Лудогорец. За ВАР пък ще отговаря Никола Попов. Столичното дерби между Левски и Локомотив е поверено на Красен Георгиев, а Радослав Гидженов е командирован в Бистрица за ЦСКА 1948 – Черно море.

          Вижте всички назначения:

          22 ноември 2024 г., петък, 17:00 ч.

          Спартак 1918 – ФК Хебър 1918

          ГС:  Георги Димитров Давидов  АС1:  Даниел Милков Ников  АС2:  Никифор Деянов Велков

          4-ТИ:  Красимир Маргаритов Кръстев  ВАР:  Петър Георгиев Кузев  АВАР:  Михаел Петков Павлов

          СН:  Георги Генов Нарлев 

          23 ноември 2024 г., събота, 12:30 ч.

          ПФК Арда Кърджали 1924 – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

          ГС:  Иво Венциславов Андреев  АС1:  Мартин Руменов Ангелов  АС2:  Марио Георгиев Данаилов

          4-ТИ:  Християна Красимирова Гутева  ВАР:  Валентин Станчев Железов  АВАР:  Ивайло Красимиров Ненков

          СН:  Радан Василев Мирянов 

          23 ноември 2024 г., събота, 15:00 ч.

          ПФК Ботев АД – ПФК Ботев Враца

          ГС:  Мариян Георгиев Гребенчарски  АС1:  Тодор Василев Вуков  АС2:  Николай Георгиев Попниколов

          4-ТИ:  Стоян Панталеев Арсов  ВАР:  Радослав Петров Гидженов  АВАР:  Кристиян Николов Колев

          СН:  Стефан Апостолов Апостолов 

          23 ноември 2024 г., събота, 17:30 ч.

          ПФК Левски – ФК Локомотив 1929

          ГС:  Красен Иванов Георгиев  АС1:  Димо Дамянов Вълчев  АС2:  Живко Руменов Петров

          4-ТИ:  Любослав Бисеров Любомиров  ВАР:  Никола Антонов Попов  АВАР:  Волен Валентинов Чинков

          СН:  Петър Стоянов Петров 

          24 ноември 2024 г., неделя, 12:15 ч.

          ПФК Берое – Стара Загора – ПФК Септември Сф

          ГС:  Любослав Бисеров Любомиров  АС1:  Мартин Тодоров Мачев  АС2:  Иван Стоянов Копчев

          4-ТИ:  Денислав Йорданов Сталев  ВАР:  Драгомир Димитров Драганов  АВАР:  Васимир Маруан Ел-Хатиб

          СН:  Станислав Георгиев Тодоров 

          24 ноември 2024 г., неделя, 14:30 ч.

          ФК ЦСКА 1948 – ПФК Черно море

          ГС:  Радослав Петров Гидженов  АС1:  Мирослав Максимов Иванов  АС2:  Петър Велизаров Митрев

          4-ТИ:  Кристиян Николов Колев  ВАР:  Димитър Димитров Димитров  АВАР:  Стоян Панталеев Арсов

          СН:  Никола Петров Джугански 

          24 ноември 2024 г., неделя, 17:00 ч.

          ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК Лудогорец 1945

          ГС:  Георги Николов Кабаков  АС1:  Мартин Веселинов Маргаритов  АС2:  Диян Христов Вълков

          4-ТИ:  Мариян Георгиев Гребенчарски  ВАР:  Никола Антонов Попов  АВАР:  Волен Валентинов Чинков

          СН:  Валентин Желев Добрев 

          25 ноември 2024 г., понеделник, 17:30 ч.

          ПФК Славия 1913 – ФК Крумовград

          ГС:  Станимир Лозанов Тренчев  АС1:  Христо Пламенов Хаджийски  АС2:  Дарин Василев Иванов

          4-ТИ:  Любомир Николаев Вушовски  ВАР:  Драгомир Димитров Драганов  АВАР:  Васимир Маруан Ел-Хатиб

          СН:  Крум Добринов Стоилов

          Станимир Бакалов
          Автор: Станимир Бакалов
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