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          Георги Кабаков свири дербито ЦСКА – Лудогорец

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          Снимка: Ivan Ivanov / LAP.bg

          Георги Кабаков ще ръководи голямото дерби от 16-ия кръг на Първа лига между ЦСКА и Лудогорец. Сблъсъкът на Националния стадион „Васил Левски“ е в неделя, 24 ноември, от 17:00 часа.

          Помощници на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Диян Вълков, а четвърти арбитър е Мариян Гребенчарски. На ВАР-а ще оперират Никола Попов с асистент Волен Чинков, а съдийски наблюдател е Валентин Добрев.

          Столичното дерби между Левски и Локомотив София на „Герена“ в събота е поверено на Красен Георгиев.

          Всички съдийски наряди за 16-ия кръг в Първа лига:

          22 ноември 2024 г., петък, 17:00 ч.

          Спартак 1918 – ФК Хебър 1918

          ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

          4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Михаел Петков Павлов

          СН: Георги Генов Нарлев

          23 ноември 2024 г., събота, 12:30 ч.

          ПФК Арда Кърджали 1924 – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

          ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Марио Георгиев Данаилов

          4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

          СН: Радан Василев Мирянов

          23 ноември 2024 г., събота, 15:00 ч.

          ПФК Ботев АД – ПФК Ботев Враца

          ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Николай Георгиев Попниколов

          4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев

          СН: Стефан Апостолов Апостолов

          23 ноември 2024 г., събота, 17:30 ч.

          ПФК Левски – ФК Локомотив 1929

          ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Живко Руменов Петров

          4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Волен Валентинов Чинков

          СН: Петър Стоянов Петров

          24 ноември 2024 г., неделя, 12:15 ч.

          ПФК Берое – Стара Загора – ПФК Септември Сф

          ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Иван Стоянов Копчев

          4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб

          СН: Станислав Георгиев Тодоров

          24 ноември 2024 г., неделя, 14:30 ч.

          ФК ЦСКА 1948 – ПФК Черно море

          ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Велизаров Митрев

          4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Стоян Панталеев Арсов

          СН: Никола Петров Джугански

          24 ноември 2024 г., неделя, 17:00 ч.

          ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК Лудогорец 1945

          ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

          4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Волен Валентинов Чинков

          СН: Валентин Желев Добрев

          25 ноември 2024 г., понеделник, 17:30 ч.

          ПФК Славия 1913 – ФК Крумовград

          ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Дарин Василев Иванов

          4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб

          СН: Крум Добринов Стоилов.

          Красимир Попов
          Автор: Красимир Попов
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