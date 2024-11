УЖАС В КИТАЙ: Кола се вряза в тълпа с ученици, има ранени (ВИДЕО)

Голям брой ученици бяха ранени при врязване на автомобил пред начално училище в Китай.

Китайската централна телевизия съобщи, че инцидентът е станал в град Чандъ, провинция Хунан, в централната част на страната. Броят на пострадалите все още се уточнява. Медията не съобщава дали шофьорът се е врязал умишлено в децата с колата си.

#BREAKING: Several people injured after vehicle crashes into people at primary school in Changde, China. pic.twitter.com/k5gKGQgdSG