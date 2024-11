ИНСТРУКЦИИ НА ЖИВО: Казаха на Мария Захарова да не коментира балистичната ракета (ВИДЕО)

Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова получи инструкции на живо да не коментира предполагаемата атака с междуконтинентална балистична ракета в Украйна днес.

Захарова говореше на брифинг, когато получи телефонно обаждане да не обсъжда темата. Захарова говореше, когато телефонът ѝ позвъня.

„Що се отнася до удара с балистични ракети по завод „Южмаш“, за който Западът започна да говори. Изобщо не коментирайте“, каза с дълбок глас неидентифицираният събеседник. „Да, благодаря“, отговори Захарова, преди да затвори и да продължи брифинга.

