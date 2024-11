24-годишна умря по трагичен начин по време на живо излъчване (ВИДЕО)

24-годишната инфлуенсърка от Бразилия Аманда дос Сантуш Барбоса е загинала в ранните часове на понеделник в злощастен инцидент.

Местни медии поясняват, че младата жена е загинала след падане от автомобил в движение, докато един от приятелите ѝ я снимал на клипче за социалните мрежи.

Барбоса е била на купон с трима свои приятели в град Жоао Песоа в Северна Бразилия, когато решава да се промуши през шибидаха, за да направи живото излъчване „по-интересно“.

Няколко минути по-късно обаче автомобилът, в който пътува Аманда, набива рязко спирачки и тя изхвърча от покрива и пада на пътя, когато за нещастие е прегазена от друга кола.

Тя е била откарана в болница в критично състояние, но въпреки усилията на лекарите е починала от нараняванията си.

Според роднини на жертвата тя е била умишлено бутната, но нито видеозаписите, нито свидетелите на трагедията сочат каквото и да било в тази насока.

По случая е започнато разследване.

Uma jovem morreu atropelada após cair da janela de um carro em movimento em João Pessoa (PB). Imagens de segurança mostram quando Amanda dos Santos Barbosa, 24, se desequilibrou do veículo após fazer selfies com as amigas. Ela foi atropelada por um veículo preto que acessou a… pic.twitter.com/9DUJyUnquE