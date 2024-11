Айфеловата кула затвори заради обилния снеговалеж във Франция (ВИДЕО)

Обилен снеговалеж в Западна Европа доведе до проблеми с движението по пътищата и се наложи Айфеловата кула временно да затвори, предаде ДПА.

Представители на службите за извънредни ситуации в югозападната германска провинция Баден-Вюртемберг бяха извикани на място, за да окажат съдействие, след като в рамките на 18 часа бяха подадени над 380 сигнала за инциденти, свързани с лошото време, каза полицията.

Неин говорител заяви, че са пострадали най-малко 30 души, но повечето от тях са с леки наранявания. Органите на реда добавиха, че нанесените щети се оценяват на 1 милион евро.

It’s the first time in years that I’ve seen that much snow in France. Can only be more bullish $AVAX , the snow network pic.twitter.com/V9Uimsc1vy

Най-засегнати са градовете Фрайбург и Констанц, където от вчера следобед до днес сутринта полицията е била потърсена за помощ при съответно 135 и 140 операции, свързани с климатичните условия.

В съседна Франция около 1750 камиона са останали блокирани на магистралите, като северните региони Бургундия и Нормандия са най-засегнати, каза министърът на транспорта Франсоа Дюровре пред телевизия Бе Еф Ем.

Стотици тежкотоварни автомобили са блокирани на труднодостъпни пътни отсечки, след като някои шофьори са игнорирали забраните за преминаване, наложени заради лошото време. Много шофьори се наложи да прекарат нощта в автомобилите си.

Restless night! My poor parents left for France yesterday morning. They spent 8hrs last night trapped on the motorway in snow due to an accident between Rouen & LeMans. Not one rescue service checked on all those people in that time. Now they are safe at their destination 🙏🏽🥶 pic.twitter.com/YxyG3FSuPO