СИГНАЛ ЗА БОМБА: Евакуираха летище „Гетуик“ във Великобритания (ВИДЕО)

Британската полиция изпрати екип за обезвреждане на взривни устройства на лондонското летище „Гетуик“, след като в багаж на пътник беше открит забранен опасен предмет, съобщи „Ройтерс“. От управата на летището обявиха в Х, че достъпът до аерогарата е блокиран, а хората, които са се намирали там, са евакуирани.

„Безопасността на нашите пътници и служители остава наш основен приоритет. Работим усилено, за да разрешим проблема възможно най-бързо“, се казва в изявлението на летището, което се намира южно от Лондон.

LONDON: Travel has been disrupted for thousands of passengers at London’s Gatwick Airport after a suspected prohibited item was found in luggage, leading to the evacuation and closure of part of the South terminal. pic.twitter.com/jJAvqor3AB