Адел си взима дълга почивка от музиката след 100-ия концерт в Лас Вегас

Британската суперзвезда Адел се разплака след 100-ото ѝ и последно шоу в Лас Вегас.

През последните две години тя изнасяше концерти през уикенда в „Цезар Палас“ с капацитет 4000 места. Певицата често общуваше с феновете, но посочи, че преживяването е било емоционално изтощително.

По-рано тази година тя заяви, че планира да си вземе „голяма почивка“ от музиката.

„Толкова ми е тъжно, че тази това приключи, но се радвам, че се случи. Наистина се радвам“, каза тя със сълзи на очите, докато се сбогуваше с Вегас.

„Ще ми липсва ужасно много. Не знам кога отново ще изнеса представление“, добави Адел.

Звездата имаше концерти в „Цезар Палас“ всеки петък и събота. През годините публиката беше свидетел на много запомнящи се моменти, включително избухването на Адел в сълзи, след като забеляза Селин Дион на свой концерт.

По-късно двете певици се прегърнаха в театър „Колизеум“ в „Цезар Палас“ – място, първоначално построено за дебютно шоу на Дион през 2003 г. Известно е, че Адел обожава канадската икона, а Дион ѝ отговаря със същото.

През юли Адел, известна с хитове като Rolling In The Deep, Hello, Someone Like You и Easy On Me, разкри, че планира да си вземе по-дълга почивка от музиката след сегашната си серия от концерти.

„В момента резервоарът ми е доста празен“, каза звездата пред германската телевизия ZDF. 36-годишната английска певица призна, че вече лесно се изнервя и е „стара и намръщена“.

„Нямам никакви планове за нова музика. Искам голяма почивка след всичко това и мисля, че искам да се занимавам с други творчески неща за известно време. Знаете ли, аз дори изобщо не пея вкъщи. Колко странно е това?“, заяви тя.

Една от причините да иска да си вземе почивка от музиката е, че светлината на прожекторите ѝ идва в повече.

„Липсва ми всичко отпреди да стана известна. Вероятно най-много ми липсва анонимността. Харесва ми, че мога да правя музика постоянно, когато си поискам, а хората са възприемчиви към нея и я харесват. Това е страхотно, но страната на славата е абсолютно непоносима за мен“, каза още Адел.