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          Кристиян Стоянов обратно в групата на Славия за домакинството на Крумовград

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          Снимка: ПФК Славия София

          Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич определи групата за домакинството на Крумовград. В нея се завръща Кристиян Стоянов, който пропусна победата над Локомотив Пловдив с 2:1 поради вирус.

          Мачът на стадион “Александър Шаламанов” от 16-ия кръг на efbet Лига е утре, 25 ноември, от 17:30 часа.

          Групата на “белите”: Николай Кръстев, Светослав Вуцов, Венцислав Керчев, Ертан Томбак, Виктор Генев, Велко Йеленкович, Мартин Георгиев, Куентин Зеедорф, Чунг Нгуен До, Емил Мартинов, Емил Стоев, Иван Минчев, Кристиян Стоянов, Галин Иванов, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Денислав Александров, Цветелин Чунчуков, Карл Фабиен, Владимир Николов.

          Красимир Попов
          Автор: Красимир Попов
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