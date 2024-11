Учени посочиха най-опасния вкус на електронните цигари

Учени установиха най-опасния вкус на вейпинга, ароматите на горски плодове могат да парализират имунните клетки в белите дробове. Изследването е публикувано в списание The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Изследователи проведоха проучване в Квебек, изследващо причините за увреждане на белите дробове на юноши при вдишване на електорнни цигари. Те проведоха тестове върху мишки в продължение на няколко дни, наблюдавайки имунните им клетки в реално време. Проучването установи, че някои химикали в ароматите на горски плодове нарушават функционирането на клетките в белите дробове, което прави тялото по-уязвимо към респираторни заболявания. Неароматизираните вейпове обаче нямат подобен ефект. Учените са стигнали до заключението в по-раншна работа, че всички форми на електронни цигари са вредни за здравето, но някои ароматни компоненти могат да изострят отрицателните ефекти.

По-рано терапевтът Кайваан Хан и колегата му Тува Амутан в коментар за Mirror предупредиха за опасностите от електронните цигари още след първото всмукване. Хан обясни, че при вдишване на пара тялото абсорбира никотина по-бързо, което може незабавно да увеличи сърдечната честота и кръвното налягане, както и чувството на тревожност и безпокойство.