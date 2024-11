Самолет с 89 пътници се запали при аварийно кацане в Анталия

Двигателят на пътнически самолет с руско производство се запали след кацане на летището в турския град Анталия в неделя. За това съобщи турското министерство на транспорта в изявление преди няколко дни.

Кацанията на летището бяха спрени до 3 ч. сутринта местно време, докато властите изтегляха самолета от пистата.

Всички 89 пътници и шестима членове на екипажа бяха безопасно евакуирани от самолета, който е пристигнал от руския черноморски курорт Сочи.

От авиокомпанията заявиха, че самолетът е направил извънредно кацане поради лоши метеорологични условия и взаимодействие с вятъра.

