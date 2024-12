Арестуваха лидер на опозицията в Грузия по време на протест

Грузинската полиция арестува днес известен опозиционен лидер и използва водно оръдие и сълзотворен газ, за да разпръсне демонстрантите, които четвърта нощ протестираха срещу правителството, предаде Ройтерс.

Протестите избухнаха, след като правителството обяви миналата седмица, че прекратява преговорите за присъединяване на страната към ЕС. Според критици това потвърждава, че повлияна от Русия, Грузия се отдалечава от Запада – твърдение, което управляващата партия отрича.

Най-голямата опозиционна партия в страната, Единното национално движение, обяви в „Екс“, че Зураб Джапаридзе, един от нейните лидери, е бил арестуван от полицията, докато си е тръгвал от демонстрацията.

На кадри се вижда как маскирани полицаи вкарват Джапаридзе в автомобил, който не е обозначен като полицейски. Все още не е ясно дали ще му бъде повдигнато обвинение.

BREAKING: Early this morning, the police detained one of the Coalition 4 Change leaders, leader of Girchi-More Freedom party Zurab Girchi Japaridze.

This happened on Tamarashvili Avenue, an entire residential district away from the protests.

