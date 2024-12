Китай наложи санкции на 13 американски военни компании заради продажбата на оръжия за Тайван

Китай реши да наложи санкции на 13 американски военни фирми от 5 декември в отговор на продажбата на американски оръжия на Тайван, съобщи външното министерство, след като САЩ организираха транзитно преминаване на тайванския президент през територията на страната.

Стъпката следва категоричното възражение на Китай срещу разрешаването от страна на САЩ на потенциална продажба на резервни части и поддръжка за самолети F-16 и радари на стойност 385 млн. долара на Тайван, което според Пекин подкопава суверенитета и териториалната му цялост, съобщи „Ройтерс“.

Китай, който смята Тайван за своя територия, а неговия президент Лай Чинг-те за опасен сепаратист, се противопоставя на всяко чуждестранно взаимодействие или посещение на лидерите на острова.

Сред дружествата, обект на санкциите, са Teledyne Brown Engineering Inc, BRINC Drones Inc и Shield AI Inc, казаха ор външното министерство на страната.

Други компании, на които са наложени санкции, са Rapid Flight LLC, Red Six Solutions, SYNEXXUS Inc, Firestorm Labs Inc, Kratos Unmanned Aerial Systems Inc, HavocAI, Neros Technologies, Cyberlux Corporation, Domo Tactical Communications и Group W.

Освен това Китай ще замрази активите на шестима ръководители от 5 компании, включително Raytheon, BAE Systems и United Technologies, там и ще забрани влизането им в страната.