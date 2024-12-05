Манчестър Сити и Ювентус в една група, Реал Мадрид ще играе с тима на Неймар

В Маями бе изтеглен жребият за революционното Световно клубно първенство, което за първи път ще се проведе във формат с групова фаза и 32 участника. Клубният Мондиал ще се играе между 15 юни и 13 юли в Съединените американски щати.

Откриващият мач ще е между Ал Ахли и Интер Маями на Лионел Меси.

Жребият отреди няколко интересни сблъсъка още в групите, като най-интригуващите мачове на пръв поглед са ПСЖ – Атлетико Мадрид, Байерн Мюнхен – Бенфика и Манчестър Сити – Ювентус.

Ще се проведат и любопитно двубои между латиноамерикански и европейски тимове. Отсега вниманието приковават Байерн – Бока Хуниорс, Фламенго – Челси, Ривър Плейт – Интер и Флуминензе – Борусия Дортмунд.

Реал Мадрид ще се изправи срещу Ал Хилал и Неймар.

ГРУПИТЕ



ГРУПА А: Палмейрас, Порто, Ал Ахли, Интер Маями

ГРУПА B: ПСЖ, Атлетико Мадрид, Ботафого, Сиатъл Саундърс

ГРУПА C: Байерн Мюнхен, Оукланд Сити, Бока Хуниорс, Бенфика

ГРУПА D: Фламенго, Есперанс Тунис, Челси, Клуб Леон

ГРУПА E: Ривър Плейт, Урава Ред Даймъндс, Монтерей, Интер

ГРУПА F: Флуминензе, Борусия Дортмунд, Улсан, Мамелъди Съндаунс

ГРУПА G: Манчестър Сити, Видад Казабланка, Ал Аин, Ювентус

ГРУПА H: Реал Мадрид, Ал Хилал, Пачука, Залцбург