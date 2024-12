Заловиха “La Muñeca”, “куклата” от Колумбия, свързана с множество убийства в страната. Това съобщи Daily Mail.

Карън Джулиет Ойеда Родригез, на 23 години, е задържана за съучастие в серия от убийства в област Баранкабермеха. Според обвинението тя е била част от групировката “Los de la M”.

Родригез е била лидер на малка банда главорези. Една от жертвите ѝ е бившият ѝ приятел Дейви Хесус. “Куклата” го моли за среща, за да разрешат финансов проблем. На уговореното място обаче двама мъже на мотоциклети го прострелват фатално.

Според колумбийските служби Родригез е използвала връзките си в подземния свят, за да извърши убийствата.

#REPORT: 23 Year-Old, Colombian

H-twoman Known As 'La Muñeca', 'The Doll' Arrested For Several M-rders, Including Her Ex-Boyfriend. pic.twitter.com/ghUYDsf4Ek